Семь детей и учитель погибли при стрельбе в школе номер 175 в Казани. Еще 16 получили ранения, а всего пострадал 21 человек. Шесть детей находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Террорист, устроивший стрельбу, арестован. Ему 19 лет, действовал он в одиночку и на него было официально зарегистрировано огнестрельное оружие.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. 19-летний стрелок устроил бойню в казанской школе (11 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.