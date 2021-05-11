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60 минут. 19-летний стрелок устроил бойню в казанской школе 11.05.2021

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Видео 11.05.2021. 60 минут. 19-летний стрелок устроил бойню в казанской школе
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Видео - 60 минут. 19-летний стрелок устроил бойню в казанской школе (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

Семь детей и учитель погибли при стрельбе в школе номер 175 в Казани. Еще 16 получили ранения, а всего пострадал 21 человек. Шесть детей находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Террорист, устроивший стрельбу, арестован. Ему 19 лет, действовал он в одиночку и на него было официально зарегистрировано огнестрельное оружие. 

 

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