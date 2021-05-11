Комментариев: 1

Родион

Молодой преступник подвергся психологическому зомбированию и пошел на массовое убийство под патронажем спецслужб.

Это всё из той же оперы, звенья одной цепи, как и :

взрывы домов в г.г. Москва и Волгодонск, школа в г. Беслан, детская игровая площадка в ТЦ " Зимняя вишня" , г. Кемерово, политехнический колледж в г. Керчь, теперь вот гимназия в г. Казань.

Путяня снова в жертву сатане детей принёс!

Мёртвый душой и мозгом Гульфик для продления срока правления и улучшения своего самочувствия невинные души в очередной раз использовал.

Такими же методами по всему миру действуют и его оккультные хозяева.

Более 5 млн. детей пропадает каждый год на Земле (!!!).

Адренохром и гаввах из страданий жертв преступлений и их родных твари добывают !!!