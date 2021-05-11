Видео - 60 минут. Минниханов прокомментировал стрельбу в казанской школе (11 Мая 2021)
Опубликовано: 11 Мая 2021
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, прибывший на место стрельбы в казанской школе номер 175, назвал произошедшее большой бедой. «Мы потеряли 7 детей, учеников 8-го класса, четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. 16 человек – 12 детей, 4 взрослых – сейчас в госпитале. Террорист арестован. 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идут следственные действия», – сказал глава Татарстана.
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