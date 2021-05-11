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60 минут. Минниханов прокомментировал стрельбу в казанской школе 11.05.2021

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Видео 11.05.2021. 60 минут. Минниханов прокомментировал стрельбу в казанской школе
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Видео - 60 минут. Минниханов прокомментировал стрельбу в казанской школе (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, прибывший на место стрельбы в казанской школе номер 175, назвал произошедшее большой бедой. «Мы потеряли 7 детей, учеников 8-го класса, четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. 16 человек – 12 детей, 4 взрослых – сейчас в госпитале. Террорист арестован. 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идут следственные действия», – сказал глава Татарстана. 

 

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Комментариев: 1
Родион
11 Мая 2021, 18:45
Молодой преступник подвергся психологическому зомбированию и пошел на массовое убийство под патронажем спецслужб.
Это всё из той же оперы, звенья одной цепи, как и :
взрывы домов в г.г. Москва и Волгодонск, школа в г. Беслан, детская игровая площадка в ТЦ " Зимняя вишня" , г. Кемерово, политехнический колледж в г. Керчь, теперь вот гимназия в г. Казань.
Путяня снова в жертву сатане детей принёс!
Мёртвый душой и мозгом Гульфик для продления срока правления и улучшения своего самочувствия невинные души в очередной раз использовал.
Такими же методами по всему миру действуют и его оккультные хозяева.
Более 5 млн. детей пропадает каждый год на Земле (!!!).
Адренохром и гаввах из страданий жертв преступлений и их родных твари добывают !!!
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