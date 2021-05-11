Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. Путин дал срочные поручения в связи со стрельбой в казанской школе 11.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 11.05.2021. 60 минут. Путин дал срочные поручения в связи со стрельбой в казанской школе
11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021
Еще

Видео - 60 минут. Путин дал срочные поручения в связи со стрельбой в казанской школе (11 Мая 2021)

22 просмотра
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 11 Мая 2021

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину детали стрельбы в казанской школе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин поручил правительству РФ обеспечить необходимую медпомощь пострадавшим детям, а также оказать содействие родственникам погибших. Глава государства отдельно поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане. Путин выразил соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе, сказал Песков. Он сообщил также, что российские власти проведут анализ эффективности мер безопасности в школах на территории страны.

 

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Путин дал срочные поручения в связи со стрельбой в казанской школе (11 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу