Время покажет. "Буду убивать биомусор": казанский стрелок вел телеграм-канал, где призывал к массовой расправе

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину детали стрельбы в казанской школе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин поручил правительству РФ обеспечить необходимую медпомощь пострадавшим детям, а также оказать содействие родственникам погибших. Глава государства отдельно поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане. Путин выразил соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе, сказал Песков. Он сообщил также, что российские власти проведут анализ эффективности мер безопасности в школах на территории страны.

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