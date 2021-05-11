Видео - 60 минут. Собкор ВГТРК: в Казани введен режим контртеррористической операции (11 Мая 2021)
Опубликовано: 11 Мая 2021
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В Казани, где введен режим контртеррористической операции, спецслужбы и правоохранительные органы проводят следственные действия по поиску возможных сообщников 19-летнего жителя столицы Татарстана, устроившего стрельбу в школе.
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