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60 минут. Собкор ВГТРК: в Казани введен режим контртеррористической операции 11.05.2021

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Видео 11.05.2021. 60 минут. Собкор ВГТРК: в Казани введен режим контртеррористической операции
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Видео - 60 минут. Собкор ВГТРК: в Казани введен режим контртеррористической операции (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

В Казани, где введен режим контртеррористической операции, спецслужбы и правоохранительные органы проводят следственные действия по поиску возможных сообщников 19-летнего жителя столицы Татарстана, устроившего стрельбу в школе.

 

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