Следственное управление Татарстана выдвинуло обвинение против задержанного в школе Казани стрелка, от рук которого погибли несколько человек, в том числе дети, по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за убийство нескольких человек.

По предварительной информации, как сообщила руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко, вооруженный молодой человек ворвался в школу и открыл там стрельбу. В результате совершенного преступления есть погибшие и раненные. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Нападавший задержан, его личность установлена: это житель Казани 2001 года рождения. Все материалы дела будут передаваться в центральный аппарат СКР для дальнейшего расследования.

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