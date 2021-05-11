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60 минут. Шестеро раненых детей остаются в крайне тяжелом состоянии 11.05.2021

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Видео 11.05.2021. 60 минут. Шестеро раненых детей остаются в крайне тяжелом состоянии
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Видео - 60 минут. Шестеро раненых детей остаются в крайне тяжелом состоянии (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

Сразу после поступления сигнала о чрезвычайном происшествии в одной из казанских школ туда были направлены бригады скорой помощи. Все раненые и пострадавшие дети были доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу. Как рассказала в эфире программы "60 минут" собственный корреспондент ВГТРК Регина Сафиулина, первая помощь ученикам была оказана прямо в машинах скорой помощи.

 

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