Сразу после поступления сигнала о чрезвычайном происшествии в одной из казанских школ туда были направлены бригады скорой помощи. Все раненые и пострадавшие дети были доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу. Как рассказала в эфире программы "60 минут" собственный корреспондент ВГТРК Регина Сафиулина, первая помощь ученикам была оказана прямо в машинах скорой помощи.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Шестеро раненых детей остаются в крайне тяжелом состоянии (11 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.