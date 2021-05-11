Трагедия в школе № 175 произошла около 9:20 утра. Как рассказал в эфире программы "60 минут" очевидец происшествия местный житель Ренат Садыков, он подошел к школе, когда вокруг уже скопились машины скорой помощи и полиции, а территория была оцеплена Росгвардией. "Я видел заплаканные лица родителей, школьников. Всех уводили от школы. Ужас был полный". По словам Рената Садыкова, в школе происходит постоянное движение, входят и выходят представители спецслужб. "К школе постоянно подъезжают машины скорой помощи. Вокруг много местных жителей, которые переживают по поводу случившегося. Проезжающие машины направляют в объезд, чтобы не мешали движению спецтранспорта", – рассказал очевидец.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Вокруг пострадавшей школы идет работа спецслужб (11 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.