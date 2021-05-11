Я живу в маленьком городке на севере Челябинской области в городе Верхний Уфалей. Здесь я рос, учился и работал. Мне «повезло», в отличие от моих друзей я потерял работу позже всех. В 2017 году градообразующее предприятие Уфалей Никель прекратил свое существование, и 2500 человек оказались без работы, в том числе и я. Это был огромный удар по городу с населением 26 000 человек, увольнение затронуло практически каждую семью.

Затем последовал период поиска новой работы, в итоге, ввиду невозможности найти работу по специальности в городе, я устроился в охрану к индивидуальному предпринимателю в магазин. В 2020 году произошёл очередной вызов судьбы, вследствие пандемии было принято решение о сокращении штата, и тут мне опять не повезло, я вновь стал безработным.

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