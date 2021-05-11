НАШ - Важливе. Підозра Медведчуку та Козаку. Відставка Степанова (11 Мая 2021)
Опубликовано: 11 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
– Неллі Яковлєва, народний депутат України "Слуга народу"
– Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради, народний депутат України VII-VIII скл.
– Олександр Долженков, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.
– Денис Маслов, народний депутат України, "Слуга народу"
– Володимир Цибулько, політолог
– Валерія Лутковська, адвокатка, уповноважений ВР України з прав людини 2012-2018рр, екс-представник України у ТКГ у Мінську.
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