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НАШ. Важливе. Підозра Медведчуку та Козаку. Відставка Степанова 11.05.2021

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НАШ 11.05.2021. Важливе. Підозра Медведчуку та Козаку. Відставка Степанова
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НАШ - Важливе. Підозра Медведчуку та Козаку. Відставка Степанова (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:
 – Неллі Яковлєва, народний депутат України "Слуга народу"
– Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради, народний депутат України VII-VIII скл.
– Олександр Долженков, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл. 
– Денис Маслов, народний депутат України, "Слуга народу"
– Володимир Цибулько, політолог
– Валерія Лутковська, адвокатка, уповноважений ВР України з прав людини 2012-2018рр, екс-представник України у ТКГ у Мінську.

 

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