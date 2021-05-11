Сегодня утром было совершено вооруженное нападение на школу №175 в Казани. В результате стрельбы погибли, по предварительной информации, девять человек. Двадцать обратились за медицинской помощью, шестеро в реанимации. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство). Каковы причины казанской трагедии? Что не так в нашем государстве и обществе? Как предотвратить подобные теракты? Предметно проанализируем это страшное событие в «Царьград.Главное» c Валерием Киселевым, ветераном спецподразделения «Вымпел», полковником ФСБ в отставке.

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