Царьград. Главное - Россия под прицелом: трагедия в Казани (11 Мая 2021)
Опубликовано: 11 Мая 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Сегодня утром было совершено вооруженное нападение на школу №175 в Казани. В результате стрельбы погибли, по предварительной информации, девять человек. Двадцать обратились за медицинской помощью, шестеро в реанимации. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство). Каковы причины казанской трагедии? Что не так в нашем государстве и обществе? Как предотвратить подобные теракты? Предметно проанализируем это страшное событие в «Царьград.Главное» c Валерием Киселевым, ветераном спецподразделения «Вымпел», полковником ФСБ в отставке.
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