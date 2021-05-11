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Царьград. Главное. Россия под прицелом: трагедия в Казани 11.05.2021

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Царьград. Главное 11.05.2021. Россия под прицелом: трагедия в Казани
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Царьград. Главное - Россия под прицелом: трагедия в Казани (11 Мая 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 11 Мая 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Сегодня утром было совершено вооруженное нападение на школу №175 в Казани. В результате стрельбы погибли, по предварительной информации, девять человек. Двадцать обратились за медицинской помощью, шестеро в реанимации. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство). Каковы причины казанской трагедии? Что не так в нашем государстве и обществе? Как предотвратить подобные теракты? Предметно проанализируем это страшное событие в «Царьград.Главное» c Валерием Киселевым, ветераном спецподразделения «Вымпел», полковником ФСБ в отставке.

 

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