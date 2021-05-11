«Западные структуры скупают паблики ВКонтатке». Кто может стоять за нападением на школу в Казани

Собчак раскритиковала Парад Победы как способ празднования 9 мая. Слова Шендеровича о том, что "не признавать очевидного" в вопросе Великой Отечественной войны – судьба "ущербных наций". Актер Майков считает, что на войне нет победителей. Что происходит с людьми? Почему они позволяют себе такие высказывания?

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