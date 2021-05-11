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Соловьёв LIVE. «Недостойное создание»: Соловьев раскритиковал Собчак за слова о параде Победы 11.05.2021

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Соловьёв LIVE 11.05.2021. «Недостойное создание»: Соловьев раскритиковал Собчак за слова о параде Победы
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Соловьёв LIVE - «Недостойное создание»: Соловьев раскритиковал Собчак за слова о параде Победы (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Собчак раскритиковала Парад Победы как способ празднования 9 мая. Слова Шендеровича о том, что "не признавать очевидного" в вопросе Великой Отечественной войны – судьба "ущербных наций". Актер Майков считает, что на войне нет победителей. Что происходит с людьми? Почему они позволяют себе такие высказывания?

 

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