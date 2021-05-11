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Константин Сёмин. Казанский расстрел. Угроза заражения. Продукты или запчасти? Галопом по Европам 11.05.2021

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Константин Сёмин 11.05.2021. Казанский расстрел. Угроза заражения. Продукты или запчасти? Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Казанский расстрел. Угроза заражения. Продукты или запчасти? Галопом по Европам (11 Мая 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 11 Мая 2021

В этом выпуске:
- В Казани нападение на школу – по меньшей мере 11 погибших, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии;
- Мировой экономике грозит инфляционный шок;
- Хакеры остановили работу американского трубопровода Colonial Pipeline;
- Китайских телеком-гигантов окончательно выгнали с американских торговых площадок;
- Путин внёс в Госдуму закон о выходе из договора по открытому небу;
- В Пентагоне думают разместить свои войска в Узбекистане и Таджикистане;
- В Иерусалиме на выходных снова вспыхнули столкновения палестинцев с израильской полицией;
- Французских отставных военных, предупреждающих о гражданской войне, поддержали военные действующие;
- Самые несправедливо высокие зарплаты, по мнению граждан – у чиновников и топ-менеджеров;
- Сбер на майских праздниках поднял ставку по ипотеке почти на полпроцента;
- Российские автовладельцы стали экономить на ремонте машин;
- Россия по уровню переработки мусора находится на соседних строчках с Мексикой и Бразилией.

 

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