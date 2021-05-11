В этом выпуске:

- В Казани нападение на школу – по меньшей мере 11 погибших, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии;

- Мировой экономике грозит инфляционный шок;

- Хакеры остановили работу американского трубопровода Colonial Pipeline;

- Китайских телеком-гигантов окончательно выгнали с американских торговых площадок;

- Путин внёс в Госдуму закон о выходе из договора по открытому небу;

- В Пентагоне думают разместить свои войска в Узбекистане и Таджикистане;

- В Иерусалиме на выходных снова вспыхнули столкновения палестинцев с израильской полицией;

- Французских отставных военных, предупреждающих о гражданской войне, поддержали военные действующие;

- Самые несправедливо высокие зарплаты, по мнению граждан – у чиновников и топ-менеджеров;

- Сбер на майских праздниках поднял ставку по ипотеке почти на полпроцента;

- Российские автовладельцы стали экономить на ремонте машин;

- Россия по уровню переработки мусора находится на соседних строчках с Мексикой и Бразилией.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Казанский расстрел. Угроза заражения. Продукты или запчасти? Галопом по Европам (11 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.