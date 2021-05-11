«Во мне начал просыпаться монстр»: как стрелок готовился к нападению на школу в Казани

Открывший стрельбу в 175-й казанской гимназии Ильназ Галявиев имел официальное разрешение на оружие. Он получил документ 28 апреля, после чего приобрел ружье Hatsan Escort — таким же орудовал «керченский стрелок». В результате нападения погибли 10 человек, более 20 доставлены в больницу с травмами. Большая часть из них — дети. Как в России можно получить разрешение на оружие и почему его выдали Гилявиеву — обсудили с председателем организации «Право на оружие» Вячеславом Ванеевым.

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