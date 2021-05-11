Телеканал Дождь - Стрельба в казанской школе: что известно к этому часу? Медведчука подозревают в госизмене в Украине (11 Мая 2021)
Опубликовано: 11 Мая 2021
«Отследить таких людей невозможно. Нужно менять систему координат»: педагог о стрельбе в Казани
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Нападение на казанскую гимназию №175. Что известно:
- По официальным данным, при стрельбе погибли семеро школьников восьмого класса - четыре мальчика и три девочки - и учитель. По данным информационных агентств, общее число погибших достигло 11 человек
- 16 человек госпитализированы. Общее число пострадавших, по разным данным, достигает 32 человек
- Двое из погибших в Казани школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже
- По официальным данным, стрелял один человек. Ему 19 лет, президент Татарстана Рустам Минниханов назвал его террористом.
- Спецслужбы задержали 19-летнего Ильяза Галявиева.
- Оружие у устроившего стрельбу в школе в Казани было зарегистрировано официально, рассказал президент республики Татарстан Рустам Минниханов.
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