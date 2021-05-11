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Соловьёв LIVE. Бедоносцы VS Победоносцы. Трагедия в Казани. Украденное первенство. Наши с Борисом Якеменко 11.05.2021

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Соловьёв LIVE 11.05.2021. Бедоносцы VS Победоносцы. Трагедия в Казани. Украденное первенство. Наши с Борисом Якеменко
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Соловьёв LIVE - Бедоносцы VS Победоносцы. Трагедия в Казани. Украденное первенство. Наши с Борисом Якеменко (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»! 

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

ГЛАВНАЯ ТЕМА «БЕДОНОСЦЫ vs ПОБЕДОНОСЦЫ» или «наука побеждать» по-либеральному.  

 

- Либеральная «наука» против Победы - как либералы «научно» оскверняют Победу. 
- Цифры против людей - зачем считать проценты после Победы?
- Война вчера и сегодня - герой как стержень Российской цивилизации. 

 

Отдельно поговорим о трагедии в Казани. 

Специальный гость: 

Демидкин Виталий Николаевич, полковник ФСБ, сотрудник группы «Альфа» Центра специального назначения ФСБ. Участник Афганской и Чеченской войн, освобождал заложников в Беслане, Буденновске и на Дубровке. Кавалер двух орденов Мужества и ордена Красной звёзды. 


УКРАДЕННОЕ ПЕРВЕНСТВО. Почему считается, что легендарные шоколадные яйца с сюрпризами изобретены на Западе в 1970-х годах, когда они появились в России больше ста лет назад? Разоблачим устойчивый миф. 

 

Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Бедоносцы VS Победоносцы. Трагедия в Казани. Украденное первенство. Наши с Борисом Якеменко (11 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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