«Западные структуры скупают паблики ВКонтатке». Кто может стоять за нападением на школу в Казани

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

ГЛАВНАЯ ТЕМА «БЕДОНОСЦЫ vs ПОБЕДОНОСЦЫ» или «наука побеждать» по-либеральному.

- Либеральная «наука» против Победы - как либералы «научно» оскверняют Победу.

- Цифры против людей - зачем считать проценты после Победы?

- Война вчера и сегодня - герой как стержень Российской цивилизации.

Отдельно поговорим о трагедии в Казани.

Специальный гость:

Демидкин Виталий Николаевич, полковник ФСБ, сотрудник группы «Альфа» Центра специального назначения ФСБ. Участник Афганской и Чеченской войн, освобождал заложников в Беслане, Буденновске и на Дубровке. Кавалер двух орденов Мужества и ордена Красной звёзды.



УКРАДЕННОЕ ПЕРВЕНСТВО. Почему считается, что легендарные шоколадные яйца с сюрпризами изобретены на Западе в 1970-х годах, когда они появились в России больше ста лет назад? Разоблачим устойчивый миф.

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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Бедоносцы VS Победоносцы. Трагедия в Казани. Украденное первенство. Наши с Борисом Якеменко (11 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.