Есть вещи, которые по определению никогда не должны происходить, отпускаемые в школу дети всегда должны возвращаться домой после занятий. Не должно быть так, что ушедшего утром получать знания ребёнка в следующий раз ты увидишь в гробу. Не должно быть так, чтобы родители хоронили своих детей. Природный ход вещей должен быть совсем иным, в человеческой психике не укладываются подобные утренним вестям из Казани сообщения. Первое желание это отказ верить в происходящее. Но верить приходится, а также приходится разбираться в причинах этих страшных потерь.

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