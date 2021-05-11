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Вечер с Владимиром Соловьевым 11.05.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 11.05.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (11 Мая 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 11 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Есть вещи, которые по определению никогда не должны происходить, отпускаемые в школу дети всегда должны возвращаться домой после занятий. Не должно быть так, что ушедшего утром получать знания ребёнка в следующий раз ты увидишь в гробу. Не должно быть так, чтобы родители хоронили своих детей. Природный ход вещей должен быть совсем иным, в человеческой психике не укладываются подобные утренним вестям из Казани сообщения. Первое желание это отказ верить в происходящее. Но верить приходится, а также приходится разбираться в причинах этих страшных потерь.

 

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