Важливе. Лукашенко і Путін обговорили Україну. Шлях України в НАТО та ЄС

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "ЧОРНИЙ КВАДРАТ КАРАСЬОВА" з Вадимом Карасьовим. Обговорюємо візит Блінкена, тарифи та наглядові ради.

Гості студії:

– Павло Кухта, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020) ( керівник з політичних питань Київської школи економіки)

– Валерій Пустовойтенко, прем'єр-міністр України 1997-1999 рр.

– Олександр Чалий, дипломат, перший заступник міністра закордонних справ України 2003-2004 рр

– Олексій Кущ, економіст

– Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ" , народний депутат України VII- VIII скл.

– Валентин Землянський, аналітик експертного уряду

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