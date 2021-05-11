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НАШ. Черный квадрат Карасёва. Цель визита Блинкена. Почему растут тарифы 11.05.2021

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НАШ 11.05.2021. Черный квадрат Карасёва. Цель визита Блинкена. Почему растут тарифы
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НАШ - Черный квадрат Карасёва. Цель визита Блинкена. Почему растут тарифы (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 11 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "ЧОРНИЙ КВАДРАТ КАРАСЬОВА" з Вадимом Карасьовим. Обговорюємо візит Блінкена, тарифи та наглядові ради.
Гості студії:
– Павло Кухта, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020) ( керівник з політичних питань Київської школи економіки) 
– Валерій Пустовойтенко, прем'єр-міністр України 1997-1999 рр. 
– Олександр Чалий, дипломат, перший заступник міністра закордонних справ України 2003-2004 рр 
– Олексій Кущ, економіст
– Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ" , народний депутат України VII- VIII скл.
– Валентин Землянський, аналітик експертного уряду

 

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