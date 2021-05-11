Соловьёв LIVE - Стрельба в Казани: подробности трагедии. Лабиринт Карнаухова (11 Мая 2021)
Опубликовано: 11 Мая 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Западные структуры скупают паблики ВКонтатке». Кто может стоять за нападением на школу в Казани
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«Лабиринт Карнаухова» в эфире! В студии — Сергей Карнаухов.
Сегодняшний выпуск полностью посвящаем трагедии в Казани.
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