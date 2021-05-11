«Во мне начал просыпаться монстр»: как стрелок готовился к нападению на школу в Казани

Стрельба в казанской школе: что известно к этому часу? Медведчука подозревают в госизмене в Украине

В результате нападения на казанскую гимназию №175 погибли 9 человек, более двадцати пострадали. Большая часть погибших и пострадавших — дети. Нападение совершил выпускник этой школы, 19-летний Ильназ Галявиев. Стрельбу он открыл из ружья, официальное разрешение на которое получил меньше месяца назад.

Другие выпускники гимназии, заставшие его в школьные годы, отмечают, что Галявиев регулярно подвергался травле, был тихим человеком. Психолог Леонид Армер предполагает, что школа могла выступить собирательным образом зла, которому Галявиев хотел отомстить. Главный редактор Mel.Fm Надежда Папудогло отмечает, что зачастую школы предпочитают замалчивать случаи буллинга.

Она считает, что школы должны быть безопаснее не только с точки зрения наличия в ней охраны, но с точки зрения прозрачности — более ясного понимания того, что с детьми происходит в ее стенах. «И принято даже говорить сейчас, что мы уделяем слишком много внимания буллингу, стараясь слишком многое объяснить именно этой проблемой.

Но, так или иначе, по всем последним подобным ситуациям мы видим — и шутеры, и мальчики, которые приходят в школы с ножами, у них у всех, как правило, есть достаточно тяжелая собственная школьная история», — добавляет она. Подробнее это происшествие Папудолго прокомментировала в эфире Дождя.

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