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Политическая Россия. Казань, Керчь, другие: почему не прекращается стрельба в школах 11.05.2021

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Политическая Россия 11.05.2021. Казань, Керчь, другие: почему не прекращается стрельба в школах
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Политическая Россия - Казань, Керчь, другие: почему не прекращается стрельба в школах (11 Мая 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 12 Мая 2021

Во вторник в столице Татарстана в учебном заведении на улице Джаудата Файзи 19-летний студент открыл огонь. Погибли семь учеников и педагог, 16 человек пострадали. Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.

 

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