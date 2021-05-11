Во вторник в столице Татарстана в учебном заведении на улице Джаудата Файзи 19-летний студент открыл огонь. Погибли семь учеников и педагог, 16 человек пострадали. Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.

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