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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Стрельба в казанской школе. Асланян, Филатов, Лемешко 12.05.2021

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Утренний разворот 12.05.2021. Баблоян и Курников. Стрельба в казанской школе. Асланян, Филатов, Лемешко
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Утренний разворот - Баблоян и Курников. Стрельба в казанской школе. Асланян, Филатов, Лемешко (12 Мая 2021)

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Опубликовано: 12 Мая 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Новости экономики. Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

- Контроль за оборотом гражданского оружия: поможет ли ужесточение? Сергей Асланян, журналист «Эха Москвы»

- «Живой гвоздь». Алексей Филатов, президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»»

- Справка для оружия, мотивации стрелка, преодоление посттравматического синдрома. Константин Лемешко, врач-психиатр.

 

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