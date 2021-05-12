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Дождь. «Не царское это дело». Дмитрий Орешкин о том, почему Путин молчит о трагедии в Казани 12.05.2021

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Телеканал Дождь 12.05.2021. «Не царское это дело». Дмитрий Орешкин о том, почему Путин молчит о трагедии в Казани
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Телеканал Дождь - «Не царское это дело». Дмитрий Орешкин о том, почему Путин молчит о трагедии в Казани (12 Мая 2021)

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Опубликовано: 12 Мая 2021

В результате нападения на гимназию №175 в Казани погибли 9 человек, также есть 21 пострадавший. Около половины десятого утра 19-летний Ильназ Галявиев, окончивший эту школу 4 года назад, вошел в здание, выстрелил в вахтера и взорвал самодельную бомбу. Далее он продолжил стрельбу, заходя во все открытые помещения. 

 

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