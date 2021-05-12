«Во мне начал просыпаться монстр»: как стрелок готовился к нападению на школу в Казани

Стрельба в казанской школе: что известно к этому часу? Медведчука подозревают в госизмене в Украине

В результате нападения на гимназию №175 в Казани погибли 9 человек, также есть 21 пострадавший. Около половины десятого утра 19-летний Ильназ Галявиев, окончивший эту школу 4 года назад, вошел в здание, выстрелил в вахтера и взорвал самодельную бомбу. Далее он продолжил стрельбу, заходя во все открытые помещения.

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