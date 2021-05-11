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Между тем. США: а раскол все заметнее 11.05.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 11.05.2021. США: а раскол все заметнее
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Между тем с Наталией Метлиной - США: а раскол все заметнее (11 Мая 2021)

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Опубликовано: 12 Мая 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Война против «внутренних террористов» и политические чистки в армии и полиции. Кто и зачем превращает Соединенные Штаты в тоталитарное государство? Чем вдруг Колумб не угодил Америке? А также: «проект 1619» - новая официальная идеология США? Поиск врагов внешних и внутренних - чем еще запомнились первые месяцы правления новой американской администрации? И о каких отношениях с Россией мечтает Джо Байден?

 

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