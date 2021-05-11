Война против «внутренних террористов» и политические чистки в армии и полиции. Кто и зачем превращает Соединенные Штаты в тоталитарное государство? Чем вдруг Колумб не угодил Америке? А также: «проект 1619» - новая официальная идеология США? Поиск врагов внешних и внутренних - чем еще запомнились первые месяцы правления новой американской администрации? И о каких отношениях с Россией мечтает Джо Байден?

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