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Дождь. Невидимка для спецслужб: как ФСБ и полиция упустили стрелка из Казани 12.05.2021

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Телеканал Дождь 12.05.2021. Невидимка для спецслужб: как ФСБ и полиция упустили стрелка из Казани
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Телеканал Дождь - Невидимка для спецслужб: как ФСБ и полиция упустили стрелка из Казани (12 Мая 2021)

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Опубликовано: 12 Мая 2021

11 мая в Казани 19-летний молодой человек открыл стрельбу в гимназии №175. В результате погибли девять человек: восемь школьников и учитель, еще 20 человек пострадали. Глава республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что среди погибших семеро учеников восьмого класса. Могли ли правоохранительные органы предотвратить трагедию? Поговорили об этом с бывшим сотрудником МВД Сергеем Римским.

 

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