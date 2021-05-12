Стрельба в казанской школе: что известно к этому часу? Медведчука подозревают в госизмене в Украине

«Не царское это дело». Дмитрий Орешкин о том, почему Путин молчит о трагедии в Казани

11 мая в Казани 19-летний молодой человек открыл стрельбу в гимназии №175. В результате погибли девять человек: восемь школьников и учитель, еще 20 человек пострадали. Глава республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что среди погибших семеро учеников восьмого класса. Могли ли правоохранительные органы предотвратить трагедию? Поговорили об этом с бывшим сотрудником МВД Сергеем Римским.

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