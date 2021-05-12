Сергей Михеев. В эти дни мы посмотрели много кинохроники, и увидели, что такое Европа…

Вечер с Соловьевым. Трагедия в Казани. У нас есть лобби!.. Школа запихивает детей в интернет ногами и руками

Если бы не действия учителей, жертв в казанской гимназии, где сегодня утром 19-летний убийца открыл стрельбу по детям, могло было быть гораздо больше. Об этом сообщил с места трагедии ведущий программы "60 минут" Евгений Попов.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Евгений Попов из Казани: если бы не учителя, жертв могло было быть больше (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.