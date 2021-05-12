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60 минут. Евгений Попов из Казани: если бы не учителя, жертв могло было быть больше 12.05.2021

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Видео 12.05.2021. 60 минут. Евгений Попов из Казани: если бы не учителя, жертв могло было быть больше
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Видео - 60 минут. Евгений Попов из Казани: если бы не учителя, жертв могло было быть больше (12 Мая 2021)

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Опубликовано: 12 Мая 2021

Если бы не действия учителей, жертв в казанской гимназии, где сегодня утром 19-летний убийца открыл стрельбу по детям, могло было быть гораздо больше. Об этом сообщил с места трагедии ведущий программы "60 минут" Евгений Попов.

 

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