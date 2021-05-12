Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. Казанский убийца действовал целенаправленно 12.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 12.05.2021. 60 минут. Казанский убийца действовал целенаправленно
12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 11.05.2021
Еще

Видео - 60 минут. Казанский убийца действовал целенаправленно (12 Мая 2021)

13 просмотров
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 12 Мая 2021

Девять часов 24 минуты утра в казанскую гимназию номер 175 направляется убийца с дробовиком наперевес. Его путь лежит через дворы и детские площадки. В сумке 150 патронов. Первым на пути 19-летнего Ильназа Галявиева оказывается охранник – пожилая женщина-вахтер. Она успевает нажать тревожную кнопку. Террорист стреляет по женщине в упор. Все подробности трагедии в учебном заведении – в специальном репортаже из Казани ведущего программы "60 минут" Евгения Попова.

 

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Казанский убийца действовал целенаправленно (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу