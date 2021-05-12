Видео - 60 минут. Казанский убийца действовал целенаправленно (12 Мая 2021)
Опубликовано: 12 Мая 2021
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Девять часов 24 минуты утра в казанскую гимназию номер 175 направляется убийца с дробовиком наперевес. Его путь лежит через дворы и детские площадки. В сумке 150 патронов. Первым на пути 19-летнего Ильназа Галявиева оказывается охранник – пожилая женщина-вахтер. Она успевает нажать тревожную кнопку. Террорист стреляет по женщине в упор. Все подробности трагедии в учебном заведении – в специальном репортаже из Казани ведущего программы "60 минут" Евгения Попова.
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