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Вечер с Соловьевым. Трагедия в Казани. У нас есть лобби!.. Школа запихивает детей в интернет ногами и руками

60 минут. Евгений Попов из Казани: если бы не учителя, жертв могло было быть больше

Девять часов 24 минуты утра в казанскую гимназию номер 175 направляется убийца с дробовиком наперевес. Его путь лежит через дворы и детские площадки. В сумке 150 патронов. Первым на пути 19-летнего Ильназа Галявиева оказывается охранник – пожилая женщина-вахтер. Она успевает нажать тревожную кнопку. Террорист стреляет по женщине в упор. Все подробности трагедии в учебном заведении – в специальном репортаже из Казани ведущего программы "60 минут" Евгения Попова.

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