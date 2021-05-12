Видео - 60 минут. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в больнице с ранеными детьми (12 Мая 2021)
Опубликовано: 12 Мая 2021
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Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил детскую республиканскую клиническую больницу, где проходят лечение пострадавшие в результате нападения ученики 175 школы. Кадры из больницы показаны в эфире программы "60 минут".
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