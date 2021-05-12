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60 минут. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в больнице с ранеными детьми 12.05.2021

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Видео 12.05.2021. 60 минут. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в больнице с ранеными детьми
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Видео - 60 минут. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в больнице с ранеными детьми (12 Мая 2021)

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Опубликовано: 12 Мая 2021

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил детскую республиканскую клиническую больницу, где проходят лечение пострадавшие в результате нападения ученики 175 школы. Кадры из больницы показаны в эфире программы "60 минут".

 

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