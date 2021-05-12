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60 минут. В частном охранном предприятии рассказали, почему школа осталась без защиты 12.05.2021

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Видео 12.05.2021. 60 минут. В частном охранном предприятии рассказали, почему школа осталась без защиты
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Видео - 60 минут. В частном охранном предприятии рассказали, почему школа осталась без защиты (12 Мая 2021)

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Опубликовано: 12 Мая 2021

Директор частной охранной организации г-н Хайруллин рассказал, что гимназия №175 фактически не охранялась в течение последних нескольких лет. По его словам, ЧОП перестал работать со школой после постоянных задержек зарплаты его сотрудникам. "Мы охраняли. Они не платили – мы ушли. Это произошло несколько лет назад", – сообщил директор. Деньги охранному предприятию заплатили через суд, а как школа охранялась потом он не знает. Рассказ г-на Хайруллина дан в эфире программы "60 минут".

 

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