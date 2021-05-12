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60 минут. Пострадавшие в казанской школе дети взяты под особый контроль правительства 12.05.2021

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Видео 12.05.2021. 60 минут. Пострадавшие в казанской школе дети взяты под особый контроль правительства
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Видео - 60 минут. Пострадавшие в казанской школе дети взяты под особый контроль правительства (12 Мая 2021)

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Опубликовано: 12 Мая 2021

Все пострадавшие при стрельбе в 175 школе Казани 18 детей находятся в детской республиканской клинической больнице. На место прибыли министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, президент республики Рустам Минниханов и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Как рассказала в эфире программы "60 минут" руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, они обошли всех раненых, поговорили с родителями, лечащими врачами и психологами.

 

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