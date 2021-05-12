60 минут. Евгений Попов из Казани: если бы не учителя, жертв могло было быть больше

60 минут. В частном охранном предприятии рассказали, почему школа осталась без защиты

Все пострадавшие при стрельбе в 175 школе Казани 18 детей находятся в детской республиканской клинической больнице. На место прибыли министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, президент республики Рустам Минниханов и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Как рассказала в эфире программы "60 минут" руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, они обошли всех раненых, поговорили с родителями, лечащими врачами и психологами.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Пострадавшие в казанской школе дети взяты под особый контроль правительства (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.