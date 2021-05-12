Разбираться в причинах трагедии в Казани будут специалисты. Возможно, у 19-летнего Ильназа Галявиева шизофрения. Но этот диагноз не поставишь за пять минут. Хотя в поведении молодого человека многое говорит о "дебюте" заболевания. Почему никто не обратил на это внимание? На эту тему рассуждает редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

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