В списке Forbes, по последним данным, в ряду украинских олигархов на 12 месте появился глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. Но удивляет вовсе не этот факт, а то, что Порошенко с 3-го места переместился на 7-ое. На это обратил внимание экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". "Что произошло с Порошенко? Конфеты стали меньше покупать? Как только он ушел с поста президента, оказался на 7-ом месте. Может быть он зарабатывал все-таки не на конфетах, а на чем-то другом?", – недоумевает эксперт.

Смотрите онлайн Видео Вечер с Соловьевым. Экс-депутат Рады указал причины падения рейтинга Порошенко в списке Forbes (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.