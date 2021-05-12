Политическая Россия - О чём госсекретарь США приезжал поговорить с Зеленским? Владимир Корнилов (12 Мая 2021)
Опубликовано: 12 Мая 2021
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На связи с PolitRussia Владимир Корнилов, политический обозреватель МИА "Россия сегодня".
- Как проходил брифинг Блинкена и Зеленского?
- Стал ли визит Блинкена неожиданным для Украины?
- Насколько Зеленский самостоятелен в принятии решений по кадрам?
- О перспективах вступления Украины в НАТО
- Об отношениях Украины с Францией и Германией
- О роли заместителя госсекретаря Виктории Нуланд во внешней политике США
- «Они везде!» – о высказывании Зеленского о русских
- Украинский министр Кулеба опасается, что Москва может провести "ползучую аннексию" Азовского моря.
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