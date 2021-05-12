Казань, Керчь, другие: почему не прекращается стрельба в школах

На связи с PolitRussia Владимир Корнилов, политический обозреватель МИА "Россия сегодня".

- Как проходил брифинг Блинкена и Зеленского?

- Стал ли визит Блинкена неожиданным для Украины?

- Насколько Зеленский самостоятелен в принятии решений по кадрам?

- О перспективах вступления Украины в НАТО

- Об отношениях Украины с Францией и Германией

- О роли заместителя госсекретаря Виктории Нуланд во внешней политике США

- «Они везде!» – о высказывании Зеленского о русских

- Украинский министр Кулеба опасается, что Москва может провести "ползучую аннексию" Азовского моря.

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