Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. О чём госсекретарь США приезжал поговорить с Зеленским? Владимир Корнилов 12.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 12.05.2021. О чём госсекретарь США приезжал поговорить с Зеленским? Владимир Корнилов
12.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 10.05.2021 10.05.2021 08.05.2021 08.05.2021 07.05.2021 07.05.2021
Еще

Политическая Россия - О чём госсекретарь США приезжал поговорить с Зеленским? Владимир Корнилов (12 Мая 2021)

5 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 12 Мая 2021

На связи с PolitRussia Владимир Корнилов, политический обозреватель МИА "Россия сегодня".

 

- Как проходил брифинг Блинкена и Зеленского?
- Стал ли визит Блинкена неожиданным для Украины?
- Насколько Зеленский самостоятелен в принятии решений по кадрам?
- О перспективах вступления Украины в НАТО
- Об отношениях Украины с Францией и Германией
- О роли заместителя госсекретаря Виктории Нуланд во внешней политике США
- «Они везде!» – о высказывании Зеленского о русских
- Украинский министр Кулеба опасается, что Москва может провести "ползучую аннексию" Азовского моря.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия О чём госсекретарь США приезжал поговорить с Зеленским? Владимир Корнилов (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу