В Верховной раде принимаются новые законы об олигархах, противоречащие конституции страны. Также все больше расширяется база поиска и наказания не поддерживающих действующий режим людей. Как сообщил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" украинский журналист Владимир Скачко, на днях в Конотопе человеку дали три года за четыре лайка в Одноклассниках под антиукраинскими, по мнению СБУ, статьями. "В Украину не просто возвращается 37-ой год, а квази-37-ой, где будут ломать чужие жизни, отбирать имущество, бизнес и выдавливать из страны всех, кто не нужен", – резюмировал г-н Скачко, подчеркнув, что только за 2019 год в Европу из Незалежной на ПМЖ уехало 735 тысяч граждан.

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