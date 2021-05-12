60 минут. Спецвыпуск. В результате нападения на школу в Казани погибли 7 детей и учитель 11.05.2021

Консилиум врачей во главе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко принял решение об экстренной эвакуации из Казани в Москву пятерых раненых детей. Об этом решении доложено президенту России. Два ребенка находятся в критическом состоянии. Во время нападения на 175 казанскую школу террорист убил 7 детей и 2 учителей. В ночь на 12 мая задержанного убийцу при усиленных мерах безопасности доставили в СИЗО.

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. Тяжелораненые при нападении на казанскую школу дети направлены в Москву (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.