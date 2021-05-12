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60 минут. По горячим следам. Тяжелораненые при нападении на казанскую школу дети направлены в Москву 12.05.2021

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60 минут 12.05.2021. По горячим следам. Тяжелораненые при нападении на казанскую школу дети направлены в Москву
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60 минут - По горячим следам. Тяжелораненые при нападении на казанскую школу дети направлены в Москву (12 Мая 2021)

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Опубликовано: 12 Мая 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Консилиум врачей во главе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко принял решение об экстренной эвакуации из Казани в Москву пятерых раненых детей. Об этом решении доложено президенту России. Два ребенка находятся в критическом состоянии. Во время нападения на 175 казанскую школу террорист убил 7 детей и 2 учителей. В ночь на 12 мая задержанного убийцу при усиленных мерах безопасности доставили в СИЗО.

 

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Комментариев: 1
Виктор
12 Мая 2021, 13:42
Я бы этого ублюдка выпустил на свободу, но перед тем сообщил бы об этом всем родителям у которых погибли дети.
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