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Политическая Россия. Чем наша Победа отличается от цеевропейской перемоги 12.05.2021

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Политическая Россия 12.05.2021. Чем наша Победа отличается от цеевропейской перемоги
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Политическая Россия - Чем наша Победа отличается от цеевропейской перемоги (12 Мая 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 12 Мая 2021

День Победы – традиционный повод хайпануть для российской либерды, а также всех сортов незалежных небратьев. Текущий год не стал исключением в этом плане, а лишь в который раз подчеркнул, чем именно наша Победа отличается, например, от цеевропейской перемоги.

 

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