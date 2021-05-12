Казань, Керчь, другие: почему не прекращается стрельба в школах

День Победы – традиционный повод хайпануть для российской либерды, а также всех сортов незалежных небратьев. Текущий год не стал исключением в этом плане, а лишь в который раз подчеркнул, чем именно наша Победа отличается, например, от цеевропейской перемоги.

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