День Победы – кто и зачем хочет приравнять Сталина к Гитлеру

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о 9 мае как о Главном Празднике России, указе Путина о реабилитации крымсикх татар, о визите президента Таджикистана на Парад Победы, а также о том, может ли Россия обойтись без мигрантов.

- Почему 9 мая - главный праздник в России

- Зачем был нужен указ Путина о реабилитации крымских татар

- Почему при Сталине 9 мая не был выходным днем

- О визите президента Таджикистана 9 мая

- Может ли Россия обходиться без мигрантов

- О геополитических аспектах отношений России и Средней Азии.

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