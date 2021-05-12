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Николай Стариков. Главный Праздник России, может ли Россия обойтись без мигрантов 12.05.2021

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Николай Стариков 12.05.2021. Главный Праздник России, может ли Россия обойтись без мигрантов
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Николай Стариков - Главный Праздник России, может ли Россия обойтись без мигрантов (12 Мая 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 12 Мая 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о 9 мае как о Главном Празднике России, указе Путина о реабилитации крымсикх татар, о визите президента Таджикистана на Парад Победы, а также о том, может ли Россия обойтись без мигрантов.

 

- Почему 9 мая - главный праздник в России
- Зачем был нужен указ Путина о реабилитации крымских татар 
- Почему при Сталине 9 мая не был выходным днем 
- О визите президента Таджикистана 9 мая 
- Может ли Россия обходиться без мигрантов 
- О геополитических аспектах отношений России и Средней Азии.

 

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