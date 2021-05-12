Стрельба в казанской школе: что известно к этому часу? Медведчука подозревают в госизмене в Украине

Тотальное равнодушие: почему власть и общество неправильно пытаются предотвратить стрельбу в школах

«Не царское это дело». Дмитрий Орешкин о том, почему Путин молчит о трагедии в Казани

Невидимка для спецслужб: как ФСБ и полиция упустили стрелка из Казани

Стрельба в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая. Ее устроил бывший ученик школы, 19-летний студент Ильназ Галявиев. Он пришел в школу с ружьем, которое легально купил, и открыл огонь по ученикам. В результате погибли семеро детей и двое взрослых, более 20 человек получили ранения. На первом допросе после задержания Галявиев заявил, что два месяца назад «осознал себя богом» и он всех начал ненавидеть.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействую коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который вводит дополнительные правила для выдачи лицензий на оружие. Об этом сообщает ТАСС.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на девять суток бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана из-за твитов об акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Об этом сообщает Znak.com.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о вводе режима чрезвычайного положения в городе Лод (расположен в 20 км юго-восточнее Тель-Авива) из-за массовых беспорядков, в город перебросят дополнительные батальоны пограничной полиции. Об этом Нетаньяху сообщил в твиттере.

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