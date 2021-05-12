НАШ - Марафон. Реакция Кремля на подозрение Медведчуку. Зеленский VS олигархи. Отведение войск РФ (12 Мая 2021)
Опубликовано: 12 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
ЧАСТИНА 1
Аналітичний огляд найважливіших події дня
ЧАСТИНА 2
– Попов Олександр, народний депутат України VI скл, екс голова КМДА
– Ступак Іван, консультант комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки
– Сотник Олена , народний депутат України VIII скл.
– Гриб Вікторія, народний депутат України, позафракційний
ЧАСТИНА 3
– Данилюк Олександр, екс-секретар РНБО України, Міністр фінансів 2016-2018рр.
Обговорювані теми:
– Як стати мільйонером звичайному українцю?
– Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку, їх підозрюють у держзраді
– Данілов: За дорученням Зеленського РНБО розробить закон про олігархів
– Дружина Лещенка виступила в Москві
– Зеленський: відведення російських військ ми не бачимо
– Степанов: Наступна партія Pfizer надійде в Україну 17 травня.
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