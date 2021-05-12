Важливе. Підозра Медведчуку та Козаку. Відставка Степанова

В ефірі телеканалу НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

ЧАСТИНА 1

Аналітичний огляд найважливіших події дня

ЧАСТИНА 2

– Попов Олександр, народний депутат України VI скл, екс голова КМДА

– Ступак Іван, консультант комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки

– Сотник Олена , народний депутат України VIII скл.

– Гриб Вікторія, народний депутат України, позафракційний

ЧАСТИНА 3

– Данилюк Олександр, екс-секретар РНБО України, Міністр фінансів 2016-2018рр.

Обговорювані теми:

– Як стати мільйонером звичайному українцю?

– Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку, їх підозрюють у держзраді

– Данілов: За дорученням Зеленського РНБО розробить закон про олігархів

– Дружина Лещенка виступила в Москві

– Зеленський: відведення російських військ ми не бачимо

– Степанов: Наступна партія Pfizer надійде в Україну 17 травня.

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