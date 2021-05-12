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НАШ. Марафон. Реакция Кремля на подозрение Медведчуку. Зеленский VS олигархи. Отведение войск РФ 12.05.2021

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НАШ 12.05.2021. Марафон. Реакция Кремля на подозрение Медведчуку. Зеленский VS олигархи. Отведение войск РФ
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НАШ - Марафон. Реакция Кремля на подозрение Медведчуку. Зеленский VS олигархи. Отведение войск РФ (12 Мая 2021)

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Опубликовано: 12 Мая 2021

В ефірі телеканалу НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

ЧАСТИНА 1
Аналітичний огляд найважливіших події дня

ЧАСТИНА 2
– Попов Олександр, народний депутат України VI скл, екс голова КМДА  
– Ступак Іван, консультант комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки   
– Сотник Олена , народний депутат України   VIII скл.  
– Гриб Вікторія, народний депутат України, позафракційний

ЧАСТИНА 3
– Данилюк Олександр, екс-секретар РНБО України, Міністр фінансів 2016-2018рр. 

 

Обговорювані теми:
– Як стати мільйонером звичайному українцю? 
– Венедіктова підписала підозру Медведчуку і Козаку, їх підозрюють у держзраді
– Данілов: За дорученням Зеленського РНБО розробить закон про олігархів
– Дружина Лещенка виступила в Москві
– Зеленський: відведення російських військ ми не бачимо
– Степанов: Наступна партія Pfizer надійде в Україну 17 травня.

 

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