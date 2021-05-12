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Перший Незалежний. "Великий день" 12.05.2021

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Перший Незалежний 12.05.2021. "Великий день"
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Перший Незалежний - "Великий день" (12 Мая 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 12 Мая 2021

Гости программы:
Алексей Якубин, политолог
Алексей Калиниченко, политический аналитик
Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины
Алена Лешенко, адвокат
Иван Либерман, адвокат
Наталья Землянская, эксперт по трудовым отношениям и миграции
Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий
Денис Невядомский, президент ОО "Всеукраинская ассоциация судей в отставке"

 

Темы программы:
- давление на оппозицию;

 

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