Перший Незалежний - "Великий день" (12 Мая 2021)
Опубликовано: 12 Мая 2021
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Гости программы:
Алексей Якубин, политолог
Алексей Калиниченко, политический аналитик
Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины
Алена Лешенко, адвокат
Иван Либерман, адвокат
Наталья Землянская, эксперт по трудовым отношениям и миграции
Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий
Денис Невядомский, президент ОО "Всеукраинская ассоциация судей в отставке"
Темы программы:
- давление на оппозицию;
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