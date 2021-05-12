Вечер с Соловьевым. Симоньян: Интернет меняет наш этический код через детей

Пятеро из детей, наиболее пострадавших в результате стрельбы в гимназии в Казани, сегодня транспортированы в московские клиники для продолжения лечения. Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" сообщил заместитель главного врача по хирургии детской республиканской клинической больницы Михаил Поспелов.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Врач рассказал о состоянии детей в реанимации после стрельбы в Казани (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.