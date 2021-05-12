Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. Врач рассказал о состоянии детей в реанимации после стрельбы в Казани 12.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 12.05.2021. 60 минут. Врач рассказал о состоянии детей в реанимации после стрельбы в Казани
12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021
Еще

Видео - 60 минут. Врач рассказал о состоянии детей в реанимации после стрельбы в Казани (12 Мая 2021)

6 просмотров
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 12 Мая 2021

Пятеро из детей, наиболее пострадавших в результате стрельбы в гимназии в Казани, сегодня транспортированы в московские клиники для продолжения лечения. Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" сообщил заместитель главного врача по хирургии детской республиканской клинической больницы Михаил Поспелов.

 

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Врач рассказал о состоянии детей в реанимации после стрельбы в Казани (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу