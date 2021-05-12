На всем пути следования казанского убийцы от дома до 175 гимназии он попадал в поле зрения камер наблюдения и встречал людей по дороге. Как отметил ведущий программы "60 минут" Евгений Попов во время прямого включения из Казани с места трагедии, от квартиры Ильназа Галявиева до дверей школы идти всего 5-10 минут, здесь нет ни закрытых дворов, ни закоулков. Галявиев шел по густонаселенному кварталу, среди домов и детских площадок. Но ни у кого, как отметил ведущий, человек с дробовиком в руках не вызвал подозрений, никто не сообщил в полицию.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. На всем пути от дома до школы человек с дробовиком не вызвал тревоги (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.