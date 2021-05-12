В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

— трагедия в Казани и ограничение оборота оружия. Поможет ли ужесточение закона предотвратить подобные трагедии?

— ухудшение отношений России и Евросоюза — как улучшить?

Буквально час назад на консилиуме было принято решение отправить троих взрослых и пятерых детей, пострадавших вчера в казанской гимназии, на лечение в Москву. В Казани уже прощаются с погибшими, в последний путь проводили учительницу, 25-летнюю Эльвиру Игнатьеву. Она собой закрыла детей в тот страшный час, в ту ужасную минуту.

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