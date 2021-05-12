Телеканал Дождь - Стрельба в Казани: похороны погибших, у Галявиева диагностировано заболевание мозга (12 Мая 2021)
Опубликовано: 12 Мая 2021
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В Казани завершились похороны семерых детей и двух взрослых, погибших при стрельбе в гимназии №175. Троих детей похоронили на мусульманском кладбище. Как сообщал корреспондент Дождя, на Самосыровском кладбище состоялось прощание с 26-летней учительницей английского языка Эльвирой Игнатьевой и учительницей начальных классов Венерой Айзатовой.
Ранее власти Татарстана объявили 12 мая днем траура и взяли на себя организацию похорон погибших при стрельбе в школе.
У 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, еще в прошлом году было диагностировано «заболевание головного мозга». Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
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