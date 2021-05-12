Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Стрельба в Казани: похороны погибших, у Галявиева диагностировано заболевание мозга 12.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 12.05.2021. Стрельба в Казани: похороны погибших, у Галявиева диагностировано заболевание мозга
12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 11.05.2021
Еще

Телеканал Дождь - Стрельба в Казани: похороны погибших, у Галявиева диагностировано заболевание мозга (12 Мая 2021)

23 просмотра
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 12 Мая 2021

В Казани завершились похороны семерых детей и двух взрослых, погибших при стрельбе в гимназии №175. Троих детей похоронили на мусульманском кладбище. Как сообщал корреспондент Дождя, на Самосыровском кладбище состоялось прощание с 26-летней учительницей английского языка Эльвирой Игнатьевой и учительницей начальных классов Венерой Айзатовой.

 

Ранее власти Татарстана объявили 12 мая днем траура и взяли на себя организацию похорон погибших при стрельбе в школе.
У 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, еще в прошлом году было диагностировано «заболевание головного мозга». Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Стрельба в Казани: похороны погибших, у Галявиева диагностировано заболевание мозга (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу