В Татарстане сегодня день траура по жертвам стрельбы в школе. Мы увидели удивительный героизм учителей, которые защищали деток. Также мы увидели фантастическую низость ряда граждан и мерзкие высказывания оппозиционеров по поводу трагедии в Казани.

Мpази запели про атмосферу ненависти!

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Инстамерзость»: Соловьев резко осудил оппозиционеров, обесценивших трагедию в Казани (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.