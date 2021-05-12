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Соловьёв LIVE. «Инстамерзость»: Соловьев резко осудил оппозиционеров, обесценивших трагедию в Казани 12.05.2021

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Соловьёв LIVE 12.05.2021. «Инстамерзость»: Соловьев резко осудил оппозиционеров, обесценивших трагедию в Казани
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Соловьёв LIVE - «Инстамерзость»: Соловьев резко осудил оппозиционеров, обесценивших трагедию в Казани (12 Мая 2021)

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Опубликовано: 12 Мая 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

В Татарстане сегодня день траура по жертвам стрельбы в школе. Мы увидели удивительный героизм учителей, которые защищали деток. Также мы увидели фантастическую низость ряда граждан и мерзкие высказывания оппозиционеров по поводу трагедии в Казани.
Мpази запели про атмосферу ненависти!

 

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