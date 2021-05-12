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11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Девять человек погибли, 21 — ранен. Стало известно, что ружье было куплено легально, хотя на допросе преступник выглядел невменяемым. Власти приняли решили ограничить оборот оружия. Поможет ли ужесточение закона предотвратить подобные трагедии?

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