Видео - Время покажет. После трагедия в Казани власти хотят ограничить оборот оружия (12 Мая 2021)
Опубликовано: 12 Мая 2021
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11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Девять человек погибли, 21 — ранен. Стало известно, что ружье было куплено легально, хотя на допросе преступник выглядел невменяемым. Власти приняли решили ограничить оборот оружия. Поможет ли ужесточение закона предотвратить подобные трагедии?
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