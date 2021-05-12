Дмитрий Гордон - Подозрение Медведчуку. Ужас в Казани. Парад в Москве. Война с олигархами. Украина 24 (12 Мая 2021)
Опубликовано: 12 Мая 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24".
- о Крещатике без каштанов
- зачем депутатам и судьям большие зарплаты
- о русском языке и украинских артистах в России
- подозрение в госизмене Медведчука и Козака
- расстрел в школе Казани и разговор с Антоном Геращенко
- будет ли война с Россией и поедет ли Зеленский на встречу с Путиным
- о параде в Москве
- почему украинцы смотрят парад в Москве
- о 9 мая
- об обстреле Израиля
- разговор с мэром Чернигова Атрошенко
- деолигархизация и борьба с контрабандистами
- о повышении налогов в Украине.
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