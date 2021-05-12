О неинтересном Путине, как объединить украинцев и конфетах "Гордон в шоколаде"

Мигранты в ЕС. Зов крови Блинкена. Цели Путина в Украине. Нужно ли Украине в НАТО

Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24".



- о Крещатике без каштанов

- зачем депутатам и судьям большие зарплаты

- о русском языке и украинских артистах в России

- подозрение в госизмене Медведчука и Козака

- расстрел в школе Казани и разговор с Антоном Геращенко

- будет ли война с Россией и поедет ли Зеленский на встречу с Путиным

- о параде в Москве

- почему украинцы смотрят парад в Москве

- о 9 мая

- об обстреле Израиля

- разговор с мэром Чернигова Атрошенко

- деолигархизация и борьба с контрабандистами

- о повышении налогов в Украине.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Подозрение Медведчуку. Ужас в Казани. Парад в Москве. Война с олигархами. Украина 24 (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.