Важливе. Підозра Медведчуку та Козаку. Відставка Степанова

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

— Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат, фракція «Слуга народу»

— Олег Петровець, політичний консультант

— Денис Ярославський, правознавець

— Тарас Чорновіл, народний депутат попередніх скликань

— Юрій Атаманюк, економіст

— Олександр Ольшанський, заступник голови виконавчого комітету реформ

— Дмитро Співак, керівник платформи "Національна стратегія розвитку"

Обговорювані теми:

— Підозра Медведчуку та обшуки. Чи доведуть справу до кінця?

— Вибори до Держдуми на Донбасі. Мирний процес. Україна-НАТО.

— Провал вакцинації. Чи має Степанов піти у відставку?

Смотрите онлайн НАШ Важливе. Доведут ли дело Медведчука до конца? Выборы на Донбассе (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.