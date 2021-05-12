НАШ - Важливе. Доведут ли дело Медведчука до конца? Выборы на Донбассе (12 Мая 2021)
Опубликовано: 12 Мая 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
— Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат, фракція «Слуга народу»
— Олег Петровець, політичний консультант
— Денис Ярославський, правознавець
— Тарас Чорновіл, народний депутат попередніх скликань
— Юрій Атаманюк, економіст
— Олександр Ольшанський, заступник голови виконавчого комітету реформ
— Дмитро Співак, керівник платформи "Національна стратегія розвитку"
Обговорювані теми:
— Підозра Медведчуку та обшуки. Чи доведуть справу до кінця?
— Вибори до Держдуми на Донбасі. Мирний процес. Україна-НАТО.
— Провал вакцинації. Чи має Степанов піти у відставку?
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