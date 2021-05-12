Телеканал Дождь - По следам трагедии: Путин поручил ограничить оборот оружия. Что из этого выйдет (12 Мая 2021)
Опубликовано: 12 Мая 2021
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В России срочно разрабатывают новые правила оборота гражданского оружия. Росгвардии предстоит изменить положение о видах, разрешенных к гражданскому обороту. Такое поручение главе ведомства Виктору Золотову дал Владимир Путин после трагедии в Казани, где 19-летний парень устроил стрельбу в школе. Погибли девять человек: семь детей, вахтер и учитель.
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