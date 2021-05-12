«Не царское это дело». Дмитрий Орешкин о том, почему Путин молчит о трагедии в Казани

Невидимка для спецслужб: как ФСБ и полиция упустили стрелка из Казани

Последствия стрельбы в казанской школе. Обстрелы в Израиле и секторе Газа. Арест Ройзмана

В России срочно разрабатывают новые правила оборота гражданского оружия. Росгвардии предстоит изменить положение о видах, разрешенных к гражданскому обороту. Такое поручение главе ведомства Виктору Золотову дал Владимир Путин после трагедии в Казани, где 19-летний парень устроил стрельбу в школе. Погибли девять человек: семь детей, вахтер и учитель.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь По следам трагедии: Путин поручил ограничить оборот оружия. Что из этого выйдет (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.