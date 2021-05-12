Главным политическим событием дня стал отчет правительства в российском парламенте. Впервые премьер Михаил Мишустин публично обозначил тех, кто провоцирует рост цен в России. Сообщив, что у государства достаточно ресурсов для обуздания аппетитов тех, кто решил заполучить сверхприбыль на этом. В эфире «Царьград.Главное» представители всех парламентских фракций представят свои мнения и суждения по отчету правительства страны.

Смотрите онлайн Царьград. Главное Отодрать от сверхприбыли: Мишустин назвал главную причину роста цен на продукты (12 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.