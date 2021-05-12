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Царьград. Главное. Отодрать от сверхприбыли: Мишустин назвал главную причину роста цен на продукты 12.05.2021

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Царьград. Главное 12.05.2021. Отодрать от сверхприбыли: Мишустин назвал главную причину роста цен на продукты
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Царьград. Главное - Отодрать от сверхприбыли: Мишустин назвал главную причину роста цен на продукты (12 Мая 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 12 Мая 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Главным политическим событием дня стал отчет правительства в российском парламенте. Впервые премьер Михаил Мишустин публично обозначил тех, кто провоцирует рост цен в России. Сообщив, что у государства достаточно ресурсов для обуздания аппетитов тех, кто решил заполучить сверхприбыль на этом. В эфире «Царьград.Главное» представители всех парламентских фракций представят свои мнения и суждения по отчету правительства страны.

 

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