Царьград. Главное - Отодрать от сверхприбыли: Мишустин назвал главную причину роста цен на продукты (12 Мая 2021)
Опубликовано: 12 Мая 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Главным политическим событием дня стал отчет правительства в российском парламенте. Впервые премьер Михаил Мишустин публично обозначил тех, кто провоцирует рост цен в России. Сообщив, что у государства достаточно ресурсов для обуздания аппетитов тех, кто решил заполучить сверхприбыль на этом. В эфире «Царьград.Главное» представители всех парламентских фракций представят свои мнения и суждения по отчету правительства страны.
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