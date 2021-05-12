60 минут. Врач рассказал о состоянии детей в реанимации после стрельбы в Казани

60 минут. На всем пути от дома до школы человек с дробовиком не вызвал тревоги

Когда спецназ ломал дверь в класс, дети все еще думали, что за ними пришел террорист. Но самое страшное для них в тот момент было уже позади. О том, как все происходило в то страшное утро вторника, – в репортаже из Казани ведущего программы "60 минут" Евгения Попова.

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