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60 минут. Хроника страшной трагедии в гимназии в Казани 12.05.2021

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Видео 12.05.2021. 60 минут. Хроника страшной трагедии в гимназии в Казани
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Видео - 60 минут. Хроника страшной трагедии в гимназии в Казани (12 Мая 2021)

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Опубликовано: 12 Мая 2021

Когда спецназ ломал дверь в класс, дети все еще думали, что за ними пришел террорист. Но самое страшное для них в тот момент было уже позади. О том, как все происходило в то страшное утро вторника, – в репортаже из Казани ведущего программы "60 минут" Евгения Попова.

 

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